¡Al asecho! Los Diablos miran en la Angelópolis en busca de talento

La entrenadora de fútbol Angélica Nieto Ramírez, informó que a partir de éste año se convierte en la representante autorizada en Puebla, para alimentar la Cantera del Club Toluca de Primera División, en una actividad inédita en su carrera, donde le encargan «abrir la puerta» al profesionalismo al talento local.

«Estamos felices y muy agradecidos con ésta determinación, es la culminación de un largo y exigente trámite, donde no sólo debimos cubrir documentación y una serie de requisitos teórico-técnicos, sino también una experiencia comprobable con la cual contamos desde hace años y fue determinante para elegirnos”, aseveró.

Entrevistada en la cancha de La Piedad en ésta ciudad capital y que recibió el aval del club escarlata, adelantó que la transición de «Ángeles Soccer Puebla» será paulatina al Programa Toluca Puebla, para evitar confusiones, pero es definitivo que ahora concentrará lis esfuerzo a ésta nueva tarea de buscar talentos decididos a debutar en Primera División.

Dijo que les solicitan abarcar todas las categorías posibles y en ambas ramas, con especial énfasis en las Sub ’13, Sub ’15, Sub’ 17 y Sub ’20.

Dejó en claro que, desde la presentación oficial, la seriedad de la representación en Puebla del Toluca, quedará manifiesta y a la disposición de la juventud poblana: «Conozco su trabajo y la apertura hacia el cuadro profesional. La oportunidad es permanente», afirmó.

«Toluca Puebla» abrirá oficialmente a mediados de éste mes y se atenderá sin distingo a todos los interesados, las instalaciones se encuentran en 25 Sur y 13 Poniente, junto al Panteón de La Piedad.

