Aficionado viaja desde Phoenix a ver al Atlas sin saber de veto

El futbol nos deja todo tipo de historias, ahora fue la de un aficionado que viajó desde Phoenix en Estados Unidos hasta Jalisco para presenciar el partido entre Atlas y Xolos , pero sin el conocimiento de que el estadio estaba vetado.

«Vengo de Phoenix, Arizona a ver el partido Atlas contra Xolos pero resulta que el estadio está vetado y ya no pudimos entrar, nos dimos la vuelta desde Phoenix sólo para eso, pero no sabíamos», dijo el fan.

«Pensamos que no iba a haber juego, dijimos: ¿qué está pasando?, estaba todo muy solo, no había vendedores. Me voy a regresar al hotel (para ver el juego), no queda de otra», agregó.