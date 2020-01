Advierten fracaso en reforma que devolvió regulación de espectaculares a municipios

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, anunció una revisión exhaustiva a la colocación de espectaculares en la entidad, pues, aunque en febrero del año pasado se aprobó una reforma para devolver la regulación de estos espacios a los ayuntamientos, reconoció que se siguen instalando de manera desproporcionada y sobre áreas verdes donde quedaron prohibidos.

El objetivo de esta reforma era quitarle al Gobierno del Estado el control de los permisos y otorgarlos a los ayuntamientos para fortalecer las arcas municipales, aunque la diputada de Encuentro Social reconoció que en algunos casos se convirtió en un “cheque en blanco” que fue mal utilizado por los alcaldes.

Sí hay que meterse el siguiente año a revisar porque pareciera que sigue habiendo cada vez más espectaculares, sigue habiendo espectaculares en áreas verdes, no se ha respetado del todo la ley y lo que queríamos con facultar a los municipios para fortalecer las arcas municipales y no darles un cheque en blanco para que ellos pudieran seguir haciendo mal uso de esa publicidad

La reforma aprobada durante la administración del gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, fue una de las once que no prosperaron al inicio de la LX Legislatura porque el entonces gobernador, Antonio Gali Fayad, la vetó y no se publicó en el Periódico Oficial del Estado.

La iniciativa fue presentada por el entonces coordinador de la bancada del PT, José Juan Espinosa Torres, quien argumentó que la renta de espectaculares era un negocio que controlaba el Gobierno del Estado y lo usaba a conveniencia en campañas electorales.

