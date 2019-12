Acusan omisión en caso de linchados  de Acatlán

Los familiares de Ricardo N y Alberto N, quienes murieron linchados en agosto de 2018 en Acatlán de Osorio, promovieron un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Puebla, al acusar omisión de las autoridades para ejecutar y cumplimentar las órdenes de aprehensión contra el exalcalde Guillermo N y el exdirector de Seguridad Pública Municipal, José Manuel N, por presuntamente incumplir con los protocolos para salvaguardar los derechos humanos de los dos hombres.

En el juicio, al que El Sol de Puebla tuvo acceso, los deudos indicaron que las autoridades responsables de la ejecución son el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Acatlán, Joel Daniel Baltazar Ávalos, así como el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, quien conoce la carpeta de investigación 303/2018/ACATLÁN.

Uno de los actos reclamados es la resolución del pasado 28 de noviembre en la que el magistrado de la Segunda Sala Unitaria, Arturo Madrid Fernández, negó la orden de captura en contra del exalcalde y extitular de seguridad, y confirmó la sentencia.

Los familiares de las víctimas indicaron que no les asiste la razón al magistrado y al juez de control en negar la orden de detención bajo el argumento de que a su parecer, el expresidente municipal de Acatlán y el exdirector de Seguridad Pública Municipal sí activaron el protocolo de actuación para casos de linchamiento en el Estado de Puebla.

Señalaron que la decisión del magistrado no se encuentra ajustada a los parámetros internacionales en materia de violaciones graves a derechos humanos, en este caso los linchamientos, como práctica sistematizada por particulares con el consentimiento del Estado, por lo que pidieron considerar el pronunciamiento del Comité contra la Tortura de la ONU, que ha precisado que la negligencia del Estado se traduce en indiferencia o inacción que constituye una forma de incitación o autorización de un hecho.

Refirieron que las autoridades estatales sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo letal e inmediato para la vida, pero no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que podían esperarse para prevenir o evitar el linchamiento.

En suma, los deudos pidieron determinar si el exalcalde y el exdirector de Seguridad Pública Municipal estaban obligados a desplegar los deberes que imponía el protocolo de actuación para caso de linchamiento en el estado de Puebla y si el suceso era evitable y cognoscible (que puede ser conocido).

“No sabemos cómo llegó a la conclusión el magistrado pues en sus aseveraciones se contradice con lo resuelto por la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la recomendación 12/2019, si bien la resolución no es de carácter vinculante, sí es orientadora. Es evidente que Guillermo N y José Manuel N no participaron y no apoyaron en la comisión que se integró y que las negociaciones fueron insuficientes para llegar a una solución conciliatoria”, refiere el juicio de amparo promovido.