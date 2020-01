Acatan ediles auxiliares de Puebla facilitar bodas gay 

Siete presidentes auxiliares del municipio de Puebla respaldaron la determinación del Ayuntamiento capitalino para permitir que los jueces subalternos casen a personas del mismo sexo, en acato al ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de que varios de los ediles no avalan , personalmente, el matrimonio igualitario.

Javier Merino Galeana de Santa María Xonacatepec; José Baraquiel Calva Limón de San Felipe Hueyotlipan; Alfredo Rodríguez Victoria, de La Libertad; Otilio Flores Navarro de Santo Tomás Chautla; Roberto García Aguilar de San Baltazar Campeche; Miguel López Cosca de Ignacio Romero Vargas y Javier Maravilla Morales de San Baltazar Tétela, dijeron que acatarán la iniciativa aprobada por el Cabildo para atender las solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo en las 17 juntas auxiliares de la capital poblana.

En algunos hay incertidumbre debido a que la papelería del registro civil la adquieren con el gobierno del estado y el municipio de Puebla no tiene injerencia en este trámite.

“Para mí no es válido lo que aprobaron, no apruebo que entre el mismo sexo haya bodas, hombre con hombre y mujer con mujer. En lo personal sí lo repruebo, pero si las leyes y las normas ya lo decidieron sin problema, qué puede decir uno, acataremos la ley, así debe ser. Merecen respeto las personas del mismo sexo, pero no apruebo el matrimonio entre ellos y ellas”, dijo el presidente de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec.

Luego de que el pasado viernes el Cabildo de Puebla aprobó las bodas igualitarias, el presidente auxiliar de San Felipe Hueyotlipan afirmó que la ley protege los derechos de las personas y en su caso fue notificado el mismo día de la aprobación, que debe estar acompañada de capacitación al personal que casará a este sector de la población, ya que incluso la papelería podría cambiar de formato para incluir la sentencia de la Corte.

EN HUEYOTLIPAN, 15 PERSONAS DEL MISMO SEXO QUIEREN CASARSE

En esta junta auxiliar al menos 15 personas del mismo sexo han solicitado el trámite de casamiento desde el 2017 a la fecha.

En la Libertad, el alcalde Alfredo Rodríguez afirmó que aún no reciben de la Secretaría de Gobernación los formatos para casar a las mujeres y hombres, y que están en espera de recibir la capacitación y los protocolos para cumplir con la determinación.

Recientemente la Dirección General del Registro Civil notificó a los ediles que ya pueden llevar a cabo los contratos de matrimonio igualitario y que tienen que acatar las disposiciones aprobadas, en este caso por el Ayuntamiento de Puebla.

El edil subalterno de Santo Tomás Chautla, Otilio Flores, dijo que es respetuoso de las uniones entre personas del mismo sexo y en su caso no tiene inconveniente para casarlos. Además, en San Baltazar Campeche, Roberto García consideró que la aprobación del Ayuntamiento capitalino es positiva, puesto que ahí ya se han casado tres parejas.

En Ignacio Romero Vargas, el edil Miguel López adelantó que solicitará una reunión con autoridades del municipio para que expliquen la aprobación, ya que en la junta auxiliar hay mucha diversidad sexual, pero también hay familias tradicionalistas que discriminan a la comunidad lésbico-gay, por lo que su postura es de respeto hacia ambos grupos.

Javier Maravilla, presidente de la junta auxiliar San Baltazar Tétela, aseguró que ya fue notificado mediante oficio para permitir los matrimonios igualitarios y está en espera de recibir capacitación para cumplir con la determinación del Cabildo poblano.

“Aquí en San Baltazar Tétela no tengo esa ideología, la gente piensa diferente, pero bueno si me tocara alguno no tengo inconveniente, llevamos casi un año en la administración y hasta el momento ninguna pareja se ha acercado para un matrimonio de estos”, sostuvo.