 ¿A cuánto asciende el salario del alcalde de San Pedro Cholula?

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, informó que percibe un salario de 53 mil pesos mensuales y que, en este año, ni él, tampoco los regidores y directores se aumentaron el sueldo, pues, al contrario, se determinó que los únicos favorecidos con este esquema fueran los policías.

Además, dejó en claro que tampoco su administración aplicó incrementos a los impuestos municipales.

Esta información, la difundió para aclarar las declaraciones hechas por su excontrincante en el pasado proceso electoral, Julio Lorenzini, quien señala que el Ayuntamiento ha aumentado salarios y contribuciones, esto a través de un video que difunde desde Palacio Nacional, donde acudió para exhibir estas supuestas irregularidades.

No obstante, el alcalde cholulteca, al opinar de la situación, afirmó “otra vez vuelve a mentir, es un tipo mitómano, tan sencillo es entender lo que se ha visto, como fue una sesión de cabildo en donde ni siquiera un servidor, ni los regidores y directores nos aumentamos un solo centavo, además ni siquiera aplicamos el tema inflacionario en los impuestos, él habla de un tema de impuestos, me gustaría que lo probara, más allá de entrar a esta dinámica, porque a ellos les gusta hacer ruido y lo reto a que demuestre si me he aumentado el salario, aumentado un centavo, porque lo único que hace es mentirle a los cholultecas”.

Por último, expresó que San Pedro Cholula es el municipio más transparente de la entidad poblana.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias