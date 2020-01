5 autos con esencia deportiva por menos de 250 mil pesos en este 2020

Si entre tus propósitos para este 2020 se encuentra tener un auto más emocionante, pero consideras que tendrás que desembolsar una millonada para obtenerlo, te equivocas, en el mercado de nuestro país hay modelos con poco uso y en buen estado que no sobrepasan los 250 mil pesos, un presupuesto que no se encuentra fuera de lo aceptable.

Sin embargo, tendrás que sacrificar la satisfacción de sacar un auto de agencia, ya que el precio lo encontrarás solo en autos seminuevos. Aquí te presentamos cinco opciones que recomienda soloautos.mx que pueden cubrir tus expectativas.

Ford Fiesta ST

El Fiesta ST comúnmente designado como uno de los coches más emocionantes de los tiempos modernos. Esto dentro del espectro de autos pequeños deportivos, en el que hay excelentes rivales, este se distingue por ser uno de los más directos.

Con un motor de 1.6 litros turbo de 197 hp y una mecánica caja manual de seis relaciones, llevarlo en un camino de curvas es toda una recompensa, aunque sigue siendo un hatchback, con la utilidad y comodidades necesarias para uso diario y hasta familiar.

Honda Civic SI

Esta iteración del Civic no es conocida como una de las mejores, pero el Civic Si fue de los puntos destacables de la gama a lo largo del ciclo de vida y se encuentra dentro del presupuesto para estos años modelo. Dejó el impulsor de 2.0 litros capaz de girar por arriba de las 8 mil rpm para adoptar uno de 2.4 litros que mantuvo los 205 hp, pero con la cilindrada extra ganó 45 lb-pie para hacerlo más manejable a bajas velocidades.

Al ser un Honda, la confiabilidad no será un problema y puedes buscarlo con una carrocería coupé para uso personal si lo que valoras es el aspecto o un práctico sedán de cuatro puertas con gran cajuela si lo tuyo es el espacio.

Mazda MX-5

El Mazda MX-5 siempre será una respuesta lógica para los que busquen un deportivo de emociones a un precio alcanzable y ahora, aprovechando que los autos de tercera generación de los cuales te hablamos han entregado el protagonismo a los de cuarta en los listados de autos usados, estos se adquieren por precios más bajos.

Más grande y cómodo que el actual, este MX-5 cuenta con todos los valores característicos del Miata: Una dirección precisa, una transmisión manual de sensación mecánica e impulsor de 2.0 litros con 167 hp que expone sonidos muy agradable. Añades eso a la experiencia de conducción descapotada y a la robustez por la que es conocido y queda un coche redondo por poco dinero.

Suzuki Swift Sport

Con el motor turbo del nuevo Swift Sport mucho se habla de ese coche, pero son pocos los que recuerdan lo bueno que era desde su generación pasada. La fórmula casi no cambió, con un coche económico y seguro como la base, pero con un chasis más agresivo y reacciones inmediatas al conducirlo.

No parece el más potente, pero adopta un motor de 1.6 litros con 134 hp y 118 lb-pie. No tiene la contundencia del Boosterjet para acelerar, pero al no ser turbo tampoco hay retraso al acelerar y es esa progresividad al ganar velocidad la que lo convierte en un deportivo encantador para manejar y que además se encuentran a un muy precio bajo, por menos de 220 mil pesos.

​Volkswagen Golf GTI

Una lista de autos emocionantes no estaría completa sin mencionar al Golf GTI, el de sexta generación para esta lista. La calidad de los ensambles es si cabe, mejor que la de la séptima generación, casi sin oscilaciones en los paneles del interior y la robusez típica de los autos de Volkswagen.

Tiene el propulsor más potente del grupo en cuestión, un 2.0 TSI de 211 caballos de fuerza agrupado a una caja DSG de seis relaciones o en el mejor de los casos, a la última tranmisión manual que se comercializó en nuestro país para este modelo, también con 6 relaciones. También es refinado, prácticamente ideal para viajes largos y con buen espacio para cuatro o cinco adultos y su equipaje.

